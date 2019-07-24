شكرا لقرائتكم أزارو: بطولة الدورى لن تكون الأخيرة لى مع الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر وليد أزارو مهاجم الأهلى، عن فرحته الغامرة بفوز الأهلى على المقاولون العرب بثلاثية، والتتويج بلقب الدورى رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

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قال أزارو فى تصريحات تليفزيونية، إن بطولة الدورى لن تكون الأخيرة له مع الفريق، وأنه مصر على حصد البطولات مع الأحمر.

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.