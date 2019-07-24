شكرا لقرائتكم محمد الشناوي: جماهير الأهلي تستحق الفرحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حارس الأهلي إن الفريق قدم مباريات قوية على مدار الموسم، وكانت روح الفانلة الحمراء حاضرة في الأوقات الصعبة، ولعبت الدور الأكبر في الفوز بالبطولة.
وحرص الشناوي على تقديم التهنئة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنها تستحق الفرحة بالبطولة؛ لأنها ساندت اللاعبين والجهاز الفني حتى تحقق اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشناوي: جماهير الأهلي تستحق الفرحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.