محمد الشناوي: جماهير الأهلي تستحق الفرحة...

جدة - عمرو شويل عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بحسم لقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة قبل الأخيرة، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال حارس الأهلي إن الفريق قدم مباريات قوية على مدار الموسم، وكانت روح الفانلة الحمراء حاضرة في الأوقات الصعبة، ولعبت الدور الأكبر في الفوز بالبطولة.