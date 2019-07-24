شكرا لقرائتكم محمد يوسف: لقب الدوري الحالي "الأحلى" في تاريخ الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد يوسف مدرب عام الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه باللقب الـ41 في تاريخه والرابع على التوالي، قائلا، هذه البطولة هي "أحلى" بطولة في تاريخ الأهلي رغم أننا حصلنا على 40 لقب من قبل.

تابع يوسف في تصريحات لقناة الأهلي أن فريقه حقق لقب الدوري رغم كل المشاكل والعقبات سواء على المستوى الفني أو التحديات أو الضغط النفسي والعصبي، كما أنها كانت صعبة عىل كل العاملين بالنادي سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين.

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أوضح أن خير الأهلي على كل مسئوليه ونحن تحت أمر الأهلي في أي شيء، وأحمد الله أنني عملت في أكثر من منصب ، مشددا على أن الإدارة والجهاز الفني بنوا الفريق بشكل جيد وكانت البداية التتويج بالدوري للموسم الحالي ولكن لدينا تحديات كثيرة في المنافسة على كل الألقاب في الفترة القادمة.

وجه يوسف رسالته لجمهور الأهلي، وطالبه بالوقوف خلف فريقه وعدم التشكيك في الفريق قائلا، "نحن أبناء الأهلي وليس لدينا مصالح إلا مصلحة الأهلي وربنا نصرنا بالتتويج ببطولة غالية".