شكرا لقرائتكم الشحات: رغم تصدر الزمالك للمسابقة لكن كنا عازمين على تحقيق الدرع مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح الشحات فى تصريحات تليفزيونية، أن تنازل بمبالغ كبيرة للعب للأهلى، قائلا:" جئت للأهلى مقابل 5 ملايين دولار رغم أن البعض يردد أرقاما أخرى غير صحيحة بالمرة، وكنت تحت ضغط كبير لكن الحمد لله كنت سببا فى الفوز بالدرع 41".
وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الشحات: رغم تصدر الزمالك للمسابقة لكن كنا عازمين على تحقيق الدرع مع الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.