شكرا لقرائتكم الشحات: رغم تصدر الزمالك للمسابقة لكن كنا عازمين على تحقيق الدرع مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين الشحات لاعب الأهلى، إنه لم ييأس طوال الموسم رغم تصدر الزمالك للمسابقة، إلا أنه كان عازما على تحقيق الدرع مع الأهلى وإهدائه للجماهير.

أوضح الشحات فى تصريحات تليفزيونية، أن تنازل بمبالغ كبيرة للعب للأهلى، قائلا:" جئت للأهلى مقابل 5 ملايين دولار رغم أن البعض يردد أرقاما أخرى غير صحيحة بالمرة، وكنت تحت ضغط كبير لكن الحمد لله كنت سببا فى الفوز بالدرع 41".

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.