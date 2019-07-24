شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم وتتويج الأهلى باللقب الـ41... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .. حسم فريق الأهلى درع بطولة الدورى المصرى الممتاز أثر الفوز الذى حققه على نظيره المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما اليوم على أرضية ملعب استاد برج العرب.



جدول الدورى

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. واصطدم الأهلى والمقاولون العرب اليوم ضمن مباريات الجولة 33 من عمر بطولة الدورى المصرى حيث استطاع المارد الأحمر أن يحسم لقب البطولة المحلية الأشهر بعد حالة من الاثارة شهدتها فعاليات المواجهة نتيجة المواجهة الموازية بين الزمالك والاسماعيلى فى استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.

وقاد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق المارد الأحمر للقب 41 فى تاريخه حيث استطاع ان يقود المدرب الذى نالته علامات استفهام كثيرة بسبب تراجع أداء الفريق فى عدد من المباريات.

وشهد الدوري المصري الممتاز الموسم الحالى منافسة حامية بين القطبين الأهلى والزمالك حتى المرحلة قبل الأخيرة وقبل مواجهتهما فى البطولة المحلية بالقمة المقرر اقامتها الأحد المقبل. الأهلى ضد المقاولون العرب غلب الأهلي على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على إستاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون والوصول للنقطة 77 وقبل الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد المقاولون عند 48 نقطة في المركز الخامس.

ويعد هذا الموسم هو الأصعب في مشوار الأهلي بسبب قوة المنافسة لوجود الزمالك المنافس المباشر ومن قبله بيراميدز، الذي خرج من المنافسة مؤخراً، لاسيما أن الفريق الأبيض حقق فوزا على الإسماعيلي ضمن نفس الجولة.

جاءت بداية المباراة متوسطة رغم محاولات الأهلي في مباغتة المقاولون أو على الأقل فرض سيطرته على مجريات اللعب ، فيما تكتل لاعبي المقاولون بكثافة في وسط ملعبهم لمنع لاعبي الأهلي من تشكيل خطورة على مرمى محمود أبو السعود.

وكانت الجبهة اليمنى للأهلي هي الأنشط في الدقائق الخمس الأولي بقيادة محمد هاني وحسين الشحات ، فيما جاءت أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 6 عن طريق وليد أزارو ولكنها وصلت بعيدا عن المرمى.

واخترق عمرو السولية دفاع المقاولون في الدقيقة 9 من ناحية اليسار ولعب تمريرة من داخل منطقة الجزاء ، ولكن نجح لاعبي المقاولون في تطفيشها، وتبعها تسديدة للسولية في الدقيقة 10 تمر بجانب القائم.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز واستمر ضغط الأهلي وسيطرته على مجريات اللعب على أمل إحراز هدف التقدم ولكن بدون جدوى في ظل يقظة لاعبي المقاولون وبراعة أبو السعود.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. وشكل الأهلي خطورة على مرمى المقاولون في الدقيقة 16 من هجمة منظمة بعد تمريرة حسين الشحات على خط الستة، ولكن لم يتمكن رمضان صبحي من تسديدها لتأخره على الكرة، وتمر بسلام على دفاع الذئاب.

تمركز لاعبو المقاولون في وسط ملعبهم خشية من استقبال هدف، في ظل الضغط المكثف للأهلي حيث تواجد الـ11 لاعب بصفوف ذئاب الجبل في وسط ملبعهم، وهو ما صعب الأمر على الفريق الأحمر.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 ويسددها وليد سليمان في الحائط لتصل على علي معلول ويسددها في المرمى في الدقيقة 26، ويضع الأهلي في المقدمة.

Advertisements

وهدد حسين الشحات مرمى المقاولون في الدقيقة 28 في محاولة لتعزيز التقدم وتأمين النتيجة ، وتبعها ضغط قوي من الأهلي الذي لم يأمن نتيجة التقدم بهد وحيد على مدار النصف ساعة الأولى.

وسدد حسين الشحات على مرمى المقاولون في الدقيقة 34 ولكن يحولها أبو السعود إلى ركنية ، ويفشل لاعبي الأهلي في استغلالها جيدا ، وتصل إلى لاعبي المقاولون الذين قاموا بإبعادها عن مرماهم ، فيما أضاع رمضان صبحي هجمة خاطفة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 37 رغم أنه كان في وضعية جيدة نظرا لتقدم غالبية لاعبي المقاولون.

ولم يستغل أزارو رأسية من عرضية رامي ربيعة المميزة في الدقيقة 40 وأهداها علي بعيدا عن المرمى على يسار أبو السعود ، في الوقت الذي استمر فيه ضغط لاعبي الأهلي لتعزيز تقدمهم على الذئاب، ويستمر الضغط الأحمر حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف معلول.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. واستمر ضغط الأهلي في بداية الشوط الثاني على أمل تعزيز تقدمه بهدف وتأمين تتويجه بلقب الدوري، وشهدت الدقيقة 50 ركلة حرة للأهلي من خارج منطقة الجزاء سددها حسين الشحات وأنقذها أبو السعود بعيدا عن مرماه ويفشل لاعبي الأهلي في استغلالها وتخرج لركلة مرمى.

وهدأ أداء لاعبي الأهلي نسبيا في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني ، وجاءت محاولاته على استياء ، قبل أن يدفع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأول تغييراته بنزول صالح جمعة بدلا من وليد سليمان في الدقيقة 55.

ونجح الأهلي في إحراز هدف التعزيز في الدقيقة 64 عن طريق حسين الشحات من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة ، ويضرب خط دفاع المقاولون بعد هجمة منظمة بدأت من الجبهة اليسرى وانتهت من الجبهة اليمنى.

وتراجع أداء الأهلي بعد تسجيل هدف التعزيز ، فيما استسلم لاعبي ذئاب الجبل في ظل غياب الطموح في الفوز وللضغط العالي من لاعبي الفريق الأحمر ، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 73 بمجهود شخصي من اللاعب بعد مراوغة مدافع المقاولون وتسديدها في شباك أبو السعود بالزاوية اليسرى.

وشارك جونيور أجايي في الدقيقة 76 على حساب حسين الشحات نجم اللقاء ، لمنحه فرصة المشاركة واستعادة لياقته البدنية المفقودة، فيما هدأ اللعب في آخر ربع ساعة من عمر المباراة بعدما اطمأن الأهلي علي النتيجة وعلى حظوظه في الإبقاء على لقب الدوري بالجزيرة للموسم الرابع على التوالي والـ41 في تاريخه، بعد موسم استثنائي للفريق الأحمر ، الذي حقق نتائج سيئة في نهاية الدور الأول ، قبل أن يستعيد عافيته ويحقق اللقب الأصعب في تاريخه.

وشارك حسام عاشور في المباراة على حساب عمرو السولية في الدقيقة 86 من أجل التكريم بعدما وصل للبطولة 35 في تاريخ مسيرته مع الأهلي، ويكون آخر تغييرات الحمر في اللقاء.

ورفض وليد أزارو هدية من طبق من صالح جمعة في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ، بعد استلامه تمريرة سحرية من انفراد تام بالمرمى الخالي ولكنه سجلها فوق العارضة في غرابة شديدة.

وسجل سيف الجزيري مهاجم المقاولون الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 92 من عمر المباراة ، وينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بثلاث أهداف مقابل هدف، ويتوج الأحمر باللقب بشكل رسمي. الزمالك ضد الاسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فقد الزمالك فرصه فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز بعدما فاز الأهلى على المقاولون العرب، ليُعلن تتويجه باللقب رسميًا بالنسخة الجارية للمرة 41 فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتبقى مباراة واحدة بين القطبين فى ختام منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما جاء فى أحداث مباراة الأبيض والإسماعيلى اليوم. جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فقد الزمالك فرصه فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز بعدما فاز الأهلى على المقاولون العرب، ليُعلن تتويجه باللقب رسميًا بالنسخة الجارية للمرة 41 فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتبقى مباراة واحدة بين القطبين فى ختام منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما جاء فى أحداث مباراة الأبيض والإسماعيلى اليوم.

- الزمالك وصيفًا للدورى المصرى

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلى وفوز الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 3 / 1، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأحمر الذى تصدر الدورى برصيد 77 نقطة، بعدما خاض الأبيض 33 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهزم فى 3 مواجهات، فيما سجل 65 هدفًا واستقبل 30 هدفًا.



الزمالك يضمن التأهل لدورى أبطال إفريقيا جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. ضمن الزمالك المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى النسخة المقبلة، بعد فوزه على الإسماعيلى اليوم، ليتأهل رسميًا للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، حيث أسفرت قرعة دور التمهيدى للبطولة الإفريقية، عن وقوع بطل الدورى المصرى فى مواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، بينما يواجه الأبيض وصيف الدورى المصرى فريق "ديكاداها" بطل الدورى الصومالى. ومن المقرر أن يخوض ممثلى الكرة المصرية مباريات الذهاب خارج البلاد على أن تقام العودة هنا فى مصر، وسيكون الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه. محمود علاء يتصدر قائمة الهدافين جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. أحرز محمود علاء، مدافع الزمالك، هدف الأبيض الأول أمام الإسماعيلى، ليتصدر قائمة هدافى الفريق هذا الموسم، بعدما شارك فى 49 مباراة مع الأبيض بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى. جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. أحرز محمود علاء، مدافع الزمالك، هدف الأبيض الأول أمام الإسماعيلى، ليتصدر قائمة هدافى الفريق هذا الموسم، بعدما شارك فى 49 مباراة مع الأبيض بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.

زيزو يسجل لأول مرة احرز علاء 18 هدفًا مع الزمالك بواقع 15 هدفًا فى الدورى من بينهم 10 أهداف من ركلات جزاء، فيما أهدر ركلتين، ليكون ثانى هدافى الدورى للنسخة الجارية، بعد أحمد على المتصدر برصيد 18 هدفًا، فيما سجل هدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر. جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. فيما سجل أحمد سيد زيزو، هدف الزمالك الثانى فى شباك الإسماعيلى اليوم، ليكون أول أهدافه مع القلعة البيضاء منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شارك مع الفريق فى 23 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية، أحرز خلالهم هدفًا. عمر السعيد يعود للتهديف جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. فيما اختتم عمر السعيد أهداف الزمالك فى شباك الإسماعيلى اليوم بعدما أحرز الهدف الثالث لفريقه والثامن له مع الأبيض هذا الموسم، بعدما شارك فى 40 مباراة، بواقع 24 مباراة فى الدورى و11 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 5 أهداف فى الدورى و3 أهداف فى الكونفدرالية. جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. فيما اختتم عمر السعيد أهداف الزمالك فى شباك الإسماعيلى اليوم بعدما أحرز الهدف الثالث لفريقه والثامن له مع الأبيض هذا الموسم، بعدما شارك فى 40 مباراة، بواقع 24 مباراة فى الدورى و11 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 5 أهداف فى الدورى و3 أهداف فى الكونفدرالية.

أحرز عمر السعيد أخر أهدافه مع الزمالك فى الدورى فى مرمى وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 9 مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدورى الممتاز.