شكرا لقرائتكم الاهلي بطل الدورى .. خط الدفاع الأقوى والشناوى ملك الكين شيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي بطل الدورى فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري، بأقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا فقط على مدار33 مباراة، خاضها منذ بداية المسابقة، وحتى التتويج باللقب، منها 18 مباراة لم يستقبل فيها مرماه أية أهداف، ليصبح أكثر فرق الدوري خروجا بشباك نظيفة هذا الموسم كلين شيت.



الاهلي بطل الدورى ونجح الأهلي في تحقيق لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، بعدما تغلب على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الــ33، وقبل أسبوع من ختام البطولة. الاهلي بطل الدورى واحتل حارس الأهلي، محمد الشناوي، صدارة حراس المرمى، الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من مباريات الدوري؛ مسجلا 12 مباراة ليتفوق بذلك على حراس فرق الدوري الممتاز كافة، فيما نجح شريف إكرامي في الحفاظ على نظافة شباكه على مدار أربع مباريات من أصل خمسة مباريات شارك فيها، وعلي لطفي الحارس الثالث في مباراتين من أصل 3 مباريات. الاهلي بطل الدورى



يذكر أنه يتبقى لقاء وحيد للفريق هذا الموسم أمام الزمالك صاحب المركز الثاني في الجولة الختامية من الموسم والمقرر لها 28 من يوليو الجاري.