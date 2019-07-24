الشباب يقلب خسارته أمام غرترسلوه إلى فوز بهدفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب الشباب خسارته بهدف أمام غرترسلوه الألماني إلى فوز بهدفين في ثاني مبارياته الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد.
وبقي غرترسلوه متقدماً حتى الدقيقة 85، قبل أن يسجل عبدالله الحمدان هدف التعادل، ويحرز راكان الشملان المعار من النصر الهدف الثاني.
ودفع الأرجنتيني خورخي ألميرون بالوافدين الجدد مروان الحيدري، أحمد شراحيلي، أسبريا وغوانكا في القائمة الأساسية، وفي الشوط الثاني أشرك عبدالله العويشير وعبدالملك الخيبري وراكان الشملان.
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