شكرا لقرائتكم الاتحاد يخسر أمام أثيرتون في ختام معسكر بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر اتحاد جدة يوم الأربعاء أمام إيثرتون الإنجليزي 2 - صفر، في ختام معسكر الفريق المقام في بريطانيا استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وسجل مات غريمشو وأوليفر روبيرتس أهداف النادي الإنجليزي في المباراة. وكان الاتحاد قد خاض 4 مباريات ودية في معسكره في بريطانيا أمام بولتون واندررز وبوري وليدز يونايتد.

ومن المقرر أن يغادر الاتحاد بريطانيا متجها إلى الإمارات وإقامة معسكر في أبوظبي لعشرة أيام قبل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني في دبي ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.