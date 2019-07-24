الدرع أهلاوي: ملخص نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون اليوم في الدوري المصري لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب ماتش الاهلي في الدوري المصري، تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة صوب اللقاء الهام والحاسم الذي يجمع بين الاهلي والمقاولون للاستمتاع بالمواجهة المصيرية، حيث إن في حالة تمكن المارد الأحمر من تحقيق الانتصار على منافسه سيتوج باللقب المحلي دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين الزمالك والاسماعيلي، تابعوا ملخص ماتش الاهلي والمقاولون عبر أون سبورت.

نتيجة ماتش الاهلي والمقاولون

من المقرر أن تنطلق على المستطيل الأخضر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وسيتم نقل مباراة الاهلي اليوم على الهواء باستوديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير من خلال قناة on sport hd، وأيضاً على قناة النيل للرياضة وتايم سبورت البث الأرضي، وقد نشهد بعد صافرة النهاية احتفالات تتويج الأهلي باللقب.

وبعد التعادل المخيب للآمال للمنافس أمام الجونة في الجولة الماضية يسعى لاعبي الاهلي لحصد الثلاث نقاط من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري قبل لقائهم الأخير أمام الفارس الأبيض في ختام الدوري الممتاز.

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ملخص مباراة الاهلي والمقاولون

وسيغيب عن صفوف النادي الأهلي الكثير من اللاعبين المؤثرين، ولعل أبرزهم الحارس شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد للإصابة، فيما سيفتقد خدمات ياسر إبراهيم للإيقاف.

تشكيلة الاهلي الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني – علي معلول، الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – رمضان صبحي – وليد سليمان، وفي الهجوم: وليد أزارو، يتواجد على دكة الاحتياط كلاً من علي لطفي وحسام عاشور وصالح جمعة ومروان محسن وأجايي وأحمد فتحي.

التشكيل الأساسي للمقاولون العرب: محمود أبو السعود – أحمد الشيمي – محمد سمير – فاروقا – حسن الشامي – محمد سوسته – عبد العزيز موسي – محمد طلعت – محمد مجلي – لويس إدوارد – سيف الدين الجزيري.

تمكن النادي الاهلي من حسم لقب الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه بعدما حقق انتصار كبير على المقاولون بنتيجة 3-1، أحرز اهداف الأحمر كلاً من علي معلول وحسين الشحات “هدفين”.