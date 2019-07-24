نتيجة مباراة الأهلى و المقاولون فى الدورى العام المصرى و الاهلى يحرز اللقب

نتيجةمباراة الأهلى و المقاولون فى الدورى العام المصرى، و هى مباراة مؤجلة من الدور الثانى، فوز الأهلى فى مباراة اليوم أمام المقاولون يجعله بطل الدورى رسمياً حتى لوفاز الزمالك فى مباراته ضد الاسماعيلى، ودون انتظار لمباراة القمة يوم الأحد القادم، الأهلى على قمة جدول الدورى برصيد 74 نقطة بينا الزمالك 69 نقطة، و سيلعب الفريقان مباراتهما اليوم فى نفس التوقيت مباراة الأهلى ستكون على ملعب ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية.

نتيجة مباراة الأهلى والمقاولون

مباراة الأهلى والاسماعيلى اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالاسكندرية، التاسعة مساء بتوقيت السعودية و العراق وقطر، العاشرة مساء بتوقيت دولة الامارات، وستذاع مبارايات اليوم على قناة النيل للرياضة، وقناة تايم سبورت الرياضية، وقناة اون سبورت الرياضية.

تشكيل الأهلي اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط – حمدي فتحي – عمرو السولية

وسط الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.

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الشوط الأول من مباراة الأهلى والمقاولون سوف يبدا بعد قليل

بداية حذرة من كلا الفريقين و لاعبي المقاولون العرب يحاولون السيطرة على وسط الملعب ومباغتة الأهلي.

تتوالى هجمات الاهلى و الدقيقة العاشرة كان هناك تسديدة خطيرة للاعبعمرو السولية من على حدود منطقة الجزاء وقد مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

انتهى الشوط الاول 1/0 للاهلى احرزه على معلول

بدأ الشوط الثانى منذ قليل و النتيجة هى تقدم الأهلى بهدف

الدقيقة 63 النتيجة الان 2/0 لصالح الاهلى

الدقيقة 71 أصبحت الآن النتيجة 3/0 للاهلى

انتهت المباراة 3/1 للاهلى