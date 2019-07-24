حسم اللقب: نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون الدوري المصري 2019 أهداف رائعة وإبداع الشحات

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون اليوم، قمة كروية كبيرة ستكون على ملعب برج العرب بين المارد الأحمر وذئاب الجبل في الجولة قبل الاخيرة من بطولة الدوري المصري 2019 لكرة القدم، وسيكون الماتش مشوق للغاية نظراً لحاجة اللاعبين لحصد النقاط الكاملة وضمان الفوز بالدرع المحلي بعد موسم شاق، نرصد ملخص مباراة الاهلي، وتمكن الفريق الاحمر من جمع 74 نقطة حتى الآن في صدارة الترتيب العام للدوري الممتاز وبفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك الذي يأمل في تعثر غريمه التقليدي الليلة للإبقاء على آماله في خطف اللقب من من أنياب خصمه العنيد.

ملخص ماتش الاهلي والمقاولون

وتقابل الفريقان في 69 مناسبة من قبل تاريخياً وكان التفوق واضح لنادي القرن الأفريقي بعدما فاز 47 مرة مقابل سبع انتصارات فقط للمنافس، بينما كان التعادل هو سيد الموقف بينهما في 15 مباراة.

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نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري مهمة إدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين إلى حكم الساحة محمد معروف.

أعلن مدرب الفريق الأحمر عن تشكيلة اللاعبين التي ستخوض اللقاء وهي: محمد الشناوي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – رمضان صبحي – وليد سليمان – وليد أزارو.

حصد الاهلي لقب الدوري المصري بشكل رسمي بعد تغلبه على المقاولون العرب بثلاثة اهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 77 نقطة ويحسم البطولة وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجماهير الحاضرة.