الأهلي يتوج بالدوري 41 في تاريخه وللمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه على المقاولون

نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في لقاء حسم الدوري، تترقب كافة جماهير المارد الأحمر نادي الأهلي اليوم مباراة ليست كمثيلتها من المباريات السابقة فهى قد تكون صاحبة امتداد لليلة كروية سعيدة لهم فلقاء اليوم أمام المقاولون العرب من الممكن أن يكون لقاء الاحتفال باضافة درع الدوري رقم 41 لخزائن النادي في حال تحقيقه الفوز في اللقاء بأي نتيجة.
مباراة الاهلي والمقاولون العرب
وسيقام لقاء الاهلي والمقاولين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش بمدينة برج العرب الساحلية، ويُقام في نفس التوقيت لقاء آخر مهم بين الزمالك والاسماعيلي حيث يترقب الفارس الأبيض نتيجة لقاء الأهلي لمعرفة طريق المنافسة على اللقب، يذكر أن سبب اقامة اللقائين في نفس التوقيت هو مبدأ الشفافية واللعب النظيف.
الاهلي والمقاولون العرب اليوم
وسيكون لقاء اليوم هو اللقاء الرسمي الأول للنادي الأهلي بعد عودته من المعسكر الخارجي الذي أقيم ابان بطولة كأس الأمم الافريقية في مصر في الفترة الماضية، وأشاد المدير الفني مارتن لاسارتي بمستوى معسكر الاعداد مؤكدا على الاستفادة منه ومتحدثا على أن لاعب الفريق حسين الشحات سيكون الورقة الرابحة في الموسم الجديد.
نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب
وتحدث كابتن وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق والمحلل الفني لقناة اون سبورت أن لاعبو الأهلي لابد لهم من عدم الاحتفال قبل نهاية اللقاء وأن الأهلي اذا فاز اليوم سيكون واحدا من أصعب الدوريات في تاريخ النادي
وتم الكشف عن الحكم الذي سيقود مباراة الأهلي ضد المقاولين بعد السرية التي سارت بها لجنة الحكام حيث سيكون حكم الساحة هو محمد عادل
تشكيل الأهلي يشهد بعض التغييرات : محمد الشناوي، رامي ربيعة، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني، حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، رمضان صبحي ،حسين الشحات، وليد أزارو.
- بداية الشوط الأول من المباراة على أنغام الدوري يا أهلي بعد عزف النشيد الوطني لمصر
- الدقيقة 8: محاولة للاختراق من جانب رمضان صبحي ولكن الكرة تخرج والدقيقة 9 تشهد أول هجمة حقيقة للأهلي ولكن الدفاع يخرج الكرة
- الدقيقة 16: الهدف الأول يضيع من رمضان صبحي بعلى بعد خطوات من مرمى محمود أبو السعود
- الدقيقة 26: جوووول لصالح النادي الأهلي ومعلول يتقدم بالهدف الأول وفرحة كبيرة من جماهير الأهلي
- نهاية أحداث الشوط الأول من اللقاء والأهلي في تقدمه بهدف معلول
- الدقيقة 60: الأهلي يحاول تسجيل الهدف الثاني الثاني لانهاء المباراة ولكن دفاع المقاولون يصمد
- الدقيقة 63 حسن الشحات يستلم تمريرة صالح جمعة ويسجل الثاني وفي الدقيقة 72 يسجل الهدف الثالث بطريقة ولا أروع
- المقاولون يسجل الهدف الأول له في الوقت المحتسب بدل من الضائع ونهاية اللقاء بفوز الاهلي 3_1