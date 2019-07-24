نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 27 بالدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم، يقترب الدوري المصري من الختام بمباريات غاية في القوة والإثارة، والتي أهمها مباراة الزمالك والإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع 27 بالدوري المصري، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بتروسبورت وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
وستكون مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت HD2، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت، وقناة النيل الرياضية.
سيضم تشكيلة الزمالك اليوم كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد، وخط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، وفي خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، والمهاجم: عمر السعيد.
دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في واحدة من أقوي مباريات الموسم.
نتيجة مباراة الزمالك اليوم
- بداية الشوط الأول من مباراة الزمالك أونلاين بدون تقطيع في الدوري المصري.
- ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 13 من زمن المباراة.
- الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء عن طريق محمود علاء، وتصبح نتيجة مباراة الزمالك الآن ضد الإسماعيلي هي التقدم بهدف دون رد.
- هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 37، وتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
- بداية أحداث الشوط الثاني.
- أحمد سيد زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 47 من زمن المباراة.
- الهدف الثالث للزمالك عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 57، وتصبح نتيجة الشوط الثاني للزمالك والإسماعيلي عي التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
- نهاية المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.