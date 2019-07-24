تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري

يدخل نادي الزمالك اليوم مباراته أمام الاسماعيلي أبناء العم كما يحب أن يطلق عليه جماهير الفارس الأبيض في رحلة البحث عن مواصلة الصراع على لقب الدوري الممتاز، حيث يتمسك نادي الزمالك بالأمل في تعثر الأهلي الليلة أمام المقاولون العرب لاسيما أن نتيجة الدور الأول بينهما شهدت تفوق ذئاب الجبل.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

وتمثل مباراة اليوم نهاية الموسم بالنسبة للدراويش في موسم باهت محليا وقاريا فالفريق يحتل المرتبة السابعة في جدول المسابقة لن تمكنه من التأهل للبطولات الافريقية للموسم المقبل، بينما يتبقى للزمالك مباراة وحيدة أمام غريمه التقليدي الأهلي في لقاء من الممكن أن يكون لقاء الدوري أو لقاء تحصيل حاصل.

نتيجة الزمالك والاسماعيلي

ويرى أسامه نبيه لاعب الزمالك السابق أن الفرصة مازالت موجودة والأمل في التتويج بلقب الدوري طالما أن حسابيا هنالك فرصة فيجب على اللاعبين أن يبذلوا جهدهم الكامل لتحقيقها، وأكد أن كان يتمنى استمرار المدرب الأسبق للزمالك كريستيان جروس في منصبه فقد كان يقدم كرة ممتعة.

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وتتوالى مفاوضات نادي الزمالك للاستعداد للموسم الجديد فبعد التعاقد مع المهاجم المغربي بن شرقي يحاول الزمالك خطف مدافع نادي الاسماعيلي محمود متولي في الفترة القادمة، وتم الاعلان عن حكم لقاء القمة بين القلعة البضاء والدراويش حيث اختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الكرة المصري الحكم الدولي ابراهيم نور الدين لقيادة اللقاء

تشكيل الزمالك الذي تم التوافق عليه من المدير الفني خالد جلال: عماد السيد يعود لحراسة المرمى، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، عمر السعيد

الدقيقة 6: استحواذ من الزمالك وتنقلات للكرة في وسط ملعب المباراة دون خطورة على مرمى الدراويش في الدقائق الأولى من عمر شوط المباراة الأول.

الدقيقة 14: محمود علاء يتقدم للزمالك بهدف من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس ليُعلن تقدم الزمالك بهدف أول في المباراة.

الدقيقة 30: الزمالك يسعى لتسجيل هدفه الثاني في شباك الإسماعيلي واستحواذ على وسط الملعب والإسماعيلي يستعيد توازنه بعد الهدف.

الدقيقة 37: شيلونجو يسجل الهدف الأول للإسماعيلي والتعادل بعد استغلال خطأ دفاعي من دفاع الزمالك.

الدقيقة 47: الزمالك تنجح في التقدم بالهدف الثاني في اللقاء عن طريق اللاعب أحمد سيد مع بداية الشوط الثاني

الدقيقة 59: الهدف الثالث للزمالك بقدم عمر السعيد في شباك الاسماعيلي.

انتهت المباراة بقوز الزمالك على الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.