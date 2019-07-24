نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في الدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب بتروسبورت، حيث اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والإسماعيلي المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرون من الدوري المصري، حيث تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في الجولة 27 بالدوري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
ستكون مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي منقولة من خلال قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة.
تشكيلة الزمالك اليوم
- حراسة المرمى: عماد السيد
- خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة
- خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي
- ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن
- المهاجم: عمر السعيد
نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية أحداث الشوط الأول، حيث تسود حالة من الترقب الشديد على عشاق الفارس الأبيض في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل الإبقاء على حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري المصري.
نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي وسط متابعة جماهيرية كبيرة.
- الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 13 عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء.
- محاولات للدرويش من أجل تعديل النتيجة خلال الدقائق الحالية.
- وصلنا للدقيقة 35، ومازالت نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي حتى الآن هي تقدم الزمالك بهدف دون رد.
- الاسماعيلي يسجل هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق سيلونجو.
- نهاية الشوط الاول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
- بداية الشوط الثاني.
- الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 47 عن طريق أحمد سيد زيزو.
- عمر السعيد يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 59، وتصبح النتيجة 3-1 للزمالك.
- نهاية المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.