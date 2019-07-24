نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في الدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب بتروسبورت، حيث اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والإسماعيلي المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرون من الدوري المصري، حيث تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في الجولة 27 بالدوري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

ستكون مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي منقولة من خلال قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة.

تشكيلة الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن

المهاجم: عمر السعيد

نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية أحداث الشوط الأول، حيث تسود حالة من الترقب الشديد على عشاق الفارس الأبيض في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل الإبقاء على حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري المصري.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم