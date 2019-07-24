الزمالك يفوز على الاسماعيلي بثلاثية اليوم 24/7/2019 في الدوري المصري

جماهير القلعة البيضاء على موعد مع المباراة قبل الأخيرة لفريقها في بطولة الدوري العام لهذا الموسم حين يلتقي مع الدراويش سامبا الكرة المصرية نادي الاسماعيلي في لقاء مهم بدرجات متفاوتة تتناسب درجة أهميته عكسيا مع تحقيق النادي الأهلي لنتيجة ايجابية في لقائه أمام المقاولين والذي يُلعب في نفس التوقيت.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

وعلى أرض استاد بترو سبورت تنطلق هذه القمة في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي للقاهرة، وسيحاول الجهاز الفني للزمالك محو آثار اللقاء السابق أمام نادي الجونة مطلع هذا الاسبوع والذي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2 ليدخل لاعبو الزمالك اللقاء بدون ضغط سلبي قد يؤثر على مستواهم الفني.

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي

وعن تضاربات الصحافة حول مصير خالد جلال المدير الفني للزمالك في نهاية الموسم وان المدرب القادم سيكون حسام البدري رئيس بيراميدز المستقيل مؤخرا تحدثت مصادر في النادي أن خالد جلال يتعامل مع تلك الأخبار بنوع من التجاهل أنه يصب تركيزه الكامل على مبارتي النادي المقبلتين اليوم أمام الاسماعيلي والأحد أمام الأهلي.

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تشكيل الزمالك الرسمي الذي تم الاعلان عنه: عماد السيد، حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، عمر السعيد

تشكيل الاسماعيلي: محمد مجدي، أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، عبدالرحمن مجدي، عماد حمدي، محمد الضرف، محمد بيومي، محمد الشامي، شيلونجو.

الدقيقة 9: الاسماعيلي يُنظم هجمة قوية من الجانب الأيمن ولكن الدفاع يقطع الكرة ويرجعهل إلى وسط ملعب المباراة مرة أخرى.

الدقيقة 14: الزمالك يتقدم بهدف أول في المباراة عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الربع ساعة الأولى من المباراة.

الدقيقة 29: محاولات من لاعبي الزمالك لإحراز الهدف الثاني في شباك الاسماعيلي ولكن دفاعات الدراويش تتصدى للهجمات المتعددة.

الدقيقة 37: شيلونجو يتعادل للدراويش من خطأ دفاعي بعد استخلاص الكرة وتصويبها في الزاوية اليمنى للمرمى.

الدقيقة 47: الهدف الثاني للزمالك في بداية الشوط الثاني عن طريق أحمد سيد والنتيجة تصيح 2-1 للزمالك

الدقيقة 59: عمر السعيد يسجل الهدف الثالث للزمالك من تصويبة مباشرة من الجانب الأيسر.

نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الزمالك على الاسماعيلي بنتيجة 3-1.