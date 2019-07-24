ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك ومن هو بطل الدورى ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي الزمالك يلعب من أجل انتصار يرفع من معنوياته ويبقى على حلمه يخوض فريق الزمالك مباراته المؤجلة أمام فريق الإسماعيلى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرون فى الدورى لإنشغال المنتخبات فى خوض بطول كأس الأمم الأفريقية التى حسمها المنتتخب الجزائرى، ويطمح الأبيض فى تحقيق الفوز فى المباراة النارية، كما يسعى أصحاب القلعة البيضاء فى حصد نقاط المباراة والتمسك بطرف الخيط الأخير فى عملية تتويجه بالمنافسه الغا~بة عن دولاب بطولات الفريق.

الإسماعيلى يلعب من أجل رد اعتباره أمام جماهيره يحل فريق الإسماعبلى فى ضيافة الزمالك بمباراة الأسبوع السابع والعشرون المؤجلة بينهم، ويسعى فريق الدراويش فى تحقيق الفوز بنتيجة جيدة، كما يأمل برازيل مصر فى خطف الانتصار ورد الاعتبار أمام الجماهير الساحلية العاشقة والمحبة للفريق، ويطمح الإسماعيلى فى حصد نقاط اللقاء وتحسين رصيده وتقليل هزائمه فى المنافسة.

كما يذكر أيضا أن مباراة الدور الأول بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز الأبيض فى الأسبوع العاشر بنتيجة 2-0 .

تنقل قنوات أون سبورت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلى المؤجلة منذ الجولة ال27 فى الدورى، ويذاع استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة فور انتهائها.

Ahli Today ملخص ونتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم

تشكيل الزمالك لمباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

بداية المباراة

جووووول .. هدف اول للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء الزمالك 1 الاسماعيلى 0

15′ | جووووول! محمود علاء يحزر هدف اللقاء الأول

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39′ | جووووووول! شيلونجو يحرز هدف التعادل للاسماعيلي

نهاية الشوط الأول | #الزمالك 1 : الإسماعيلي 1

بداية الشوط الثاني

47′ | جووووووووول! أحمد زيزو يحرز الهدف الثاني للزمالك!

59’| جوووووووول! عمر السعيد يحرز الهدف الثالث

نهاية المباراة | الزمالك 3 :الإسماعيلي 1

الزمالك يرتفع رصيده إلي النقطة 72 في المركز الثاني وإنتهاء الدوري رسميا ً بعد موسم طويل بحصد النادي الأهلي للقب ال 41

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