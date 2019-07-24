ليلة التتويج: نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام المقاولون في الجولة 33 من الدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون، تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب برج العرب، حيث اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والمقاولون في مباراة يتابعها جميع عشاق النادي الأهلي على أمل تحقيق الفوز والتتويج بقلب الدوري المصري.

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة، وستكون مباراة الأهلي ضد المقاولون منقولة من خلال قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم التحليل الرياضي في مصر

ستكون تشكيلة الأهلي اليوم أمام المقاولون كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول، وخط الوسط – حمدي فتحي – عمرو السولية، وسط الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي، وفي خط الهجوم: وليد أزارو.