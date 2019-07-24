ملخص نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي 3-1 اليوم في الدوري المصري لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري لكرة القدم الأسبوع قبل الأخير، في لقاء مرتقب من جميع محبي الفريقين في لقاء هام تحديد لنادي الزمالك المنافس على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد التعثر في المباراة الأخيرة امام الجونة والتعادل بهدفين لكل فريق، ليصبح مصير الفريق ليس بيده.

المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسوف تذاع عبر قناة اون سبورت 2، وذلك بتعليق المعلق الرياضي حاتم بطيشة، كما ستذاع المباراة على قناة النيل للرياضة وقناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، وسط توقعاتة بمشاهدة لقاء مثير وممتع بين احد أعرف الفرق المصرية.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الأخيرة يوم الأحد الماضي ضد نادي الجونة بهدفين لكل فريق، ليخسر الفريق نقطتين قد يكونا حاسمين في خسارته الدوري، ويمنح الاهلي فرصة للفوز في لقاء المقاولون والتتويج باللقب الواحد والأربعون في تاريخه دون الحاجة للأنتظار إلي مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري المصري

تشكيل الزمالك الرسمي

حراسة المرمى: عماد السيد

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الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد إبراهيم

الهجوم: أحمد سيد زيزو – إبراهيم حسن – عمر السعيد