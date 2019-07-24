الأهلي البطل .. نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأربعاء 24-7-2019 في الدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم، حيث تقام مباراة الأهلي والمقاولون مباشرة في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري المصري 2019 تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة أون سبورت الأولي، وكذلك قناة النيل الرياضية، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت.

تعد مباراة الأهلي اليوم ضد المقاولون واحدة أهم مباريات النادي الأهلي خلال هذا الموسم، حيث سيتوج النادي الأهلي بالدوري المصري في حال نجح في الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك بعدما تعادل الفارس الأبيض صاحب المركز الثاني خلال المباراة الماضية أمام الجونة، ويأمل الزمالك أن بنجح نادي المقاولون في إيقاف النادي الأهلي قبل مباراة القمة يوم 28 يوليو القادم.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط – حمدي فتحي – عمرو السولية

وسط الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون