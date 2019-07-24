الأهلي البطل .. نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأربعاء 24-7-2019 في الدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم، حيث تقام مباراة الأهلي والمقاولون مباشرة في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري المصري 2019 تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة أون سبورت الأولي، وكذلك قناة النيل الرياضية، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت.
تعد مباراة الأهلي اليوم ضد المقاولون واحدة أهم مباريات النادي الأهلي خلال هذا الموسم، حيث سيتوج النادي الأهلي بالدوري المصري في حال نجح في الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك بعدما تعادل الفارس الأبيض صاحب المركز الثاني خلال المباراة الماضية أمام الجونة، ويأمل الزمالك أن بنجح نادي المقاولون في إيقاف النادي الأهلي قبل مباراة القمة يوم 28 يوليو القادم.
تشكيل الأهلي أمام المقاولون
- حراسة المرمى: محمد الشناوي
- خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول
- خط الوسط – حمدي فتحي – عمرو السولية
- وسط الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي
- خط الهجوم: وليد أزارو.
نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون في جولة حسم الدوري المصري لصالح الشياطين الحمر في حالة الفوز خلال مباراة اليوم.
- محاولات من جانب النادي الأهلي لتسجيل الهدف الأول منذ الدقائق الأولي للمباراة من أجل حسم لقب الدوري.
- مرور 23 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون حتى الآن هي التعادل السلبي بدون اهداف.
- على معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 24 زمن زمن الشوط الأول.
- سيطرة كبيرة للنادي الأهلي، والهدف الثاني يقترب.
- نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
- بداية الشوط الثاني.
- حسين الشحات يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وتصبح نتيجة مباراة الأهلي اليوم هي التقدم بهدفين دون رد.
- حسين الشحات يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.
- سعد الدين الجزيري يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتصبح النتيجة 3-1 للأهلي.
- نهاية المباراة بفوز النادي الأهلي، ويتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لهذا الموسم.