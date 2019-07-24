تألق الشحات: نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون اليوم والمارد الأحمر يحسم الدوري رقم 41 في تاريخه

نقدم لكم نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب وملخص اللقاء كتابيا، يتطلع النادي الأهلي اليوم للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي حين يواجه فريق ذئاب الجبل المقاولين تحت قيادة المدرب الشاب صاحب النتائج الجيدة عماد النحاس لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، فلقاء اليوم يمثل لقاء الفرحة العارمة للجماهير الأهلاوية في حال تحقيق النقاط الثلاث وهو ما يعني التتويج رسميا.

مباراة الاهلي والمقاولون العرب

وزادت أهمية لقاء الليلة الذي يُقام عند دقات الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة بعد تعادل منافس الأهلي على اللقب نادي الزمالك في مباراته السابقة أمام الجونة بهدفين لكل فريق مما منح الأهلى فرصة احراز اللقب اليوم في عدة حالات أولها الفوز بأي نتيجة أو التعادل بشرط تعثر الزمالك أو حتى الهزيمة في حالة هزيمة القلعة البيضاء أيضا.

الاهلي والمقاولون العرب

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصريحات من هنا وهناك حول هذه المباراة حيث تحدث المستشار مرتضى منصور عن ما يسمى “التفويت” من قبل عماد الناحس للنادي الأهلي في لقاء اليوم بينما رد محمد عادل مشرف الكرة بنادي المقاولين بأن النادي مؤسسة كبيرة لن يتم فيها هذا الأمور وسيلعبون بكل قوة يمتلكونها.

نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون

وتحدث عبدالظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق أن المباراة ستكون كبيرة من الفريقين وأن الفرصة كبيرة للاعبي المقاولون لان مثل هذه المباريات يتذكرها الجميع حتى بعد مرور عدة سنوات وتسجل تاريخيا

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الأن وصول حافلة نادي المقاولون يتقدمها مدربه كابتن عماد النحاس تبعتها حافلة النادي الأهلي لملعب برج العرب

قبل بداية اللقاء: تواجد عدد من جماهير النادي الأهلي في أحد المدرجات وان كانت أعداد قليلة، والآن اللاعبيون ينزلون لأرضية الملعب لاجراء عملية الاحماء مع المعد البدني، وسيكون حسام عاشور وصالح جمعة على مقاعد البدلاء بينما يشارك حمدي فتحى ووليد من البداية

الآن حضور مجلس ادارة النادي الأهلي في المدرجات وتشجيع مستمر بنداءات ” الدوري يا أهلي” من الجماهير الحاضرة قبل انطلاقة الشوط الأول