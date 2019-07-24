محمد إبراهيم ينهي مسيرته مع الزمالك ويعلن رحيله عن القلعة البيضاء

الموجز
أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك إنه اتخذ قرار الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب نهاية مواجهة الإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز.
وقال محمد إبراهيم فى تصريحات خاصة لموقع كورة سبورت بعد مباراة الإسماعيلي التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3/1: "أنا ماشى خلاص، وعندى عروض عديدة سأقوم بدراستها".
وفاز الزمالك على نظيره الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فقد الزمالك فرصه فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز بعدما فاز الأهلى على المقاولون العرب، ليُعلن تتويجه باللقب رسميًا بالنسخة الجارية للمرة 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.
وبعد فوز الزمالك على الإسماعيلى وفوز الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 3 / 1، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأحمر الذى تصدر الدورى برصيد 77 نقطة، بعدما خاض الأبيض 33 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهزم فى 3 مواجهات، فيما سجل 65 هدفًا واستقبل 30 هدفًا.
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