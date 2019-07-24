الأهلى بطلا للدوري للمرة 41 في تاريخه موسم 2018- 2019

الموجز
توج النادي الأهلى لقب الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه بعد فوزه علىنادي المقاولون العرب على ملعب برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ووصل للنقطة 77 وقبل الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد المقاولون عند 48 نقطة في المركز الخامس.
ويعد هذا الموسم هو الأصعب في مشوار الأهلي بسبب قوة المنافسة لوجود الزمالك المنافس المباشر ومن قبله بيراميدز، الذي خرج من المنافسة مؤخراً، لاسيما أن الفريق الأبيض حقق فوزا على الإسماعيلي ضمن نفس الجولة.
جاءت بداية المباراة متوسطة رغم محاولات الأهلي في مباغتة المقاولون أو على الأقل فرض سيطرته على مجريات اللعب ، فيما تكتل لاعبي المقاولون بكثافة في وسط ملعبهم لمنع لاعبي الأهلي من تشكيل خطورة على مرمى محمود أبو السعود.
وشارك حسام عاشور في المباراة على حساب عمرو السولية في الدقيقة 86 من أجل التكريم بعدما وصل للبطولة 35 في تاريخ مسيرته مع الأهلي، ويكون آخر تغييرات الحمر في اللقاء.
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