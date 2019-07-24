جمال عبد الحميد يخسر الرهان: طلع م بيفهمش كورة والأهلي يفوز بالدوري

أحمد أبوعقيل خسر جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رهان فوز الأهلى الدوري وخسارته من نادي المقاولون العرب. وكان جمال عبد الحميد قد تحدى جمال عبد الحميد الجميع مؤكدا أن النادي الأهلي لن يفوز بالدوري هذا الموسم. وأضاف عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادئ قائلا:" لو الأهلي فاز بالدوري أبقى مبفهمش فى الكرة ومعنديش فكرة". Advertisements وتعادل نادي الزمالك مساء أمس الأحد مع نادي الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة 33 على استاد الجونة بهدفين لكل فريق.

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