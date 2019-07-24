الأهلي يخرج يتقدم على المقاولون بهدف والزمالك يخرج متعادلا ايجابيا في الشوط الأول

أحمد أبوعقيل

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مؤجلات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة ضغطًا كبيرًا، من جانب النادي الأهلي، لأجل التقدم في النتيجة، ولم يهدأ لاعبو الأهلي فسيطروا على الكرة تماما خلال الربع ساعة الأول.

وفي الدقيقة 26، أحرز الأهلي الهدف الأول في شباك المقاولون، بعد ضربة حرة نفذت واصطدمت بالدفاع لتصل إلى معلول الذي أسكنها الشباك.

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الزمالك والإسماعيلي

بينما انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1-1، حيث جاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء في الدقيقة 14، بعدما إحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح القلعة البيضاء جاءت عن طريق حمدي النقاز، الذي تم عركلته داخل منطقة جزاء الدراويش، فيما جاء هدف الدراويش عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37.

الدقيقة 15 شهدت أول أهداف المباراة عن طريق محمود علاء لصالح الزمالك، عن طريق ركلة جزاء، ليرفع رصيده للهدف الـ15.

وسيطر الأبيض على مجرايات الشوط الأول، لأنه الأكثر إحتياجًا للفوز من أجل مواصلة الصراع مع غريمه التقليدي النادي الأهلي على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.