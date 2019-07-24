موراي "متحمس" للعب مجددا مع شقيقه في الزوجي

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عبر البريطاني أندي موراي عن حماسته للعب مجددا الى جانب شقيقه جايمي الذي أحرز معه لقب كأس ديفيس 2015 في كرة المضرب، وذلك في منافسات الزوجي ضمن دورة واشنطن الاميركية.

وقال موراي، بطل ويمبلدون مرتين، في فيديو نشره في حسابه على موقع تويتر "سأشارك في بطولة واشنطن الاسبوع المقبل في الزوجي مع شقيقي جايمي".

تابع "انا متحمس جدا للعب معه والعودة الى واشنطن... آمل في أن أمضي صيفا جيدا في الولايات المتحدة، بمتابعة التطور بدنيا وآمل في المشاركة ضمن الفردي العام المقبل".

وكان موراي (32 عاما) قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أنه سيعتزل نهائيا بعد بطولة ويمبلدون الإنكليزية التي توج بلقبها مرتين (2013 و2016) بسبب الآلام المستمرة التي يعاني منها في وركه، لكنه يحظى ببعض الأمل بعد خضوعه لعملية جراحية وعدم الشعور بألم من بعدها.

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وأبدى موراي في آذار/مارس الماضي رغبته في "مواصلة اللعب"، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه لا يعرف ما اذا كان ذلك ممكنا.

وعاد الى الملاعب في حزيران/يونيو محرزا لقب الزوجي في دورة كوينز مع الاسباني فيليسيانو لوبيز.

ولم يبرز موراي (32 عاما) في زوجي الرجال ضمن بطولة ايستبورن وفي ويمبلدون ايضا، لكنه بلغ الدور الثالث ضمن زوجي المختلط مع الاسطورة الاميركية سيرينا وليامس.

وأحرز جايمي (33 عاما) نسخة 2018 من الزوجي في واشنطن مع البرازيلي برونو سواريس الذي توج معه في بطولة استراليا 2016 ثم الولايات المتحدة المفتوحة.

واستبعد موراي المشاركة في مسابقة الفردي ضمن فلاشينغ ميدوز الشهر المقبل، مشيرا الى حاجته الى 18 شهرا على الاقل كي يشعر بجهوزيته لعودة مماثلة.