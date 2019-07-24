مقايضة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان تنقذ مسيرة بيل ونيمار

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أشار العديد من التقارير الإعلامية الى أن الانتقالات الصيفية الحالية تشهد إبرام صفقة مقايضة بين ريال مدريد الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي، ينتقل بموجبها المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى مدريد، مقابل انضمام الجناح الويلزي غاريث بيل الى باريس.

وبحسب ما اوردته صحيفة "الاندبنديت" البريطانية ، فإن استمرار النجمين بنفس الألوان اصبح أمراً مستبعداً ، بعدما اصبحا بحاجة إلى تغيير الأجواء وإنقاذ مسيرتيهما الاحترافيتين، وهو ما يجعل صفقة المقايضة حلاً مرضياً لكافة الأطراف ، حيث سئم نيمار الاجواء السائدة في فرنسا بعد عامين من إقامته في حديقة الامراء ، مبدياً رغبته في العودة لإسبانيا من بوابة برشلونة ، اما غاريث بيل فقد أصبح غير مرغوب بتواجده في قلعة "السانتياغو بيرنابيو".

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وفي حال رحيل نيمار، فإن مسؤولي النادي الباريسي قد يجدون في غاريث بيل ضالتهم ، خاصة أن اللاعب لا يزال قادراً على العطاء رغم بلوغه 30 عاماً من عمره ، ليشكل مع الاوروغوياني إدينسون كافاني و الفرنسي كيليان مبابي ثلاثياً هجومياً ، خاصة ان الجناح الويلزي يمتلك خبرة كبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما توج بلقبها اربع مرات مع ريال مدريد، وهو ما يجعله قادراً على تقديم الإضافة والمساعدة اللازمة للفريق الباريسي للمنافسة على لقب "صاحبة الأذنين".

هذا وتضاربت الانباء بشأن الصفقة المرتقبة ، ففي الوقت الذي ترك جوناثان بارنيت وكيل اعمال غاريث بيل الباب مفتوحا بتصريحات عبر خلالها عن عدم قلقه بشأن مستقبل موكله، قام بتوجيه انتقاداته لزيدان بسبب موقفه المتشدد من موكله الويلزي.

وفي المقابل، فإن تغريدة إعلامية صينية أشارت الى أن غاريث بيل قد اعطى موافقته على الانتقال إلى الدوري الصيني للعب في نادي جيانغسو سونينغ ، بعدما توصل لقناعة بالعرض المالي المقدم له ، حيث سيتقاضى اعلى راتب في العالم بحصوله على مليون جنيه استرليني اسبوعياً أي اكثر من ضعف الراتب الاسبوعي الذي يتقاضاه حالياً مع ريال مدريد .