ألافيليب باق في صدارة طواف فرنسا و"جاهز" لجبال الألب

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احتفظ الفرنسي جوليان ألافيليب بصدارة طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، وقال الاربعاء انه "مستعد لجبال الألب" بعد انتهاء المرحلة السابعة عشرة على مسافة 200 كلم وصولا الى مدينة غاب والتي أحرزها الإيطالي ماتيو ترنتين.

وحل ألافيليب في المركز الرابع والثلاثين بفارق 20:10 دقيقة عن الايطالي، وذلك ضمن مجموعة ضمت متصدري السباق.

وبقي الفارق بين ألافيليب ووصيفه البريطاني جيراينت توماس حامل اللقب دقيقة و35 ثانية، فيما يبتعد سادس الترتيب العام الالماني ايمانويل بوخمان 2:14 دقيقتين فقط عن الفرنسي.

قال ألافيليب (27 عاما) الذي يرتدي القميص الاصفر لليوم الثالث عشر "كان يوما هادئا، واحتفظنا بالطاقة في هذه الحرارة المرتفعة".

تابع المصنف الاول عالميا والجندي السابق "انا جاهز للألب.. أشعر بالتعب في قدمي لكن ذهنيا أنا أقوى من أي وقت مضى".

وتوقع كثيرون ان يتراجع ألافيليب عن الصدارة تحت الضغط، لكن الكولومبي إيغان برنال خامس الترتيب العام وأحد قادة فريق إينيوس الذي يضم توماس شرح "قلنا جميعنا انه سيخسر الصدارة في (جبال) البيرينيه، لكن ها نحن قبل ثلاث مراحل من النهاية ولا يزال متواجدا".

تابع المتسلق الشاب البالغ 22 عاما "نرفع القبعة له، يبدو قويا في الصدارة. لكن وأخيرا قد وصلنا الى الالب".

ونجح ترنتين (29 عاما) بالافلات في صدارة المرحلة مبتعدا بفارق ثلث ساعة عن مجموعة متصدري السباق، ليحقق فريقه ميتشلتون-سكوت فوزه الرابع هذا الموسم بعد ثنائية البريطاني سايمون يايتس والجنوب افريقي داريل ايمبي.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة عشرة:

1. الايطالي ماتيو ترنتين 4.21:36 ساعات (معدل سرعة 46 كلم/ساعة)

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2.الدنماركي كاسبر اسغرين بفارق 37 ثانية

3. البلجيكي غريغ فان أفرمات بفارق 41 ثانية

4. الهولندي باوكي موليما بفارق 41 ثانية

5. البلجيكي ديلان توينز بفارق 41 ثانية

- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 69.39:16 ساعة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 1,35 دقيقة

3. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 1,47 د

4. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 1,50 د

5. الكولومبي إيغان برنال بفارق 2,02 د