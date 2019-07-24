شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي بطل الدوري: السولية: روح الفانلة الحمراء كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو السولية لاعب الأهلى أن روح الفانلة الحمراء حسمت الدرع رقم 41 للفرسان الحمر، موضحا أن الجميع عمل بإجتهاد وإخلاص من أجل هذا اليوم.

ووجه عمرو السولية الشكر إلى زملائه اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة والعمال فى النادى عقب التتويج، وإنهاء الموسم فى الصدارة.

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

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فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.