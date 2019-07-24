شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك يشارك فى دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الزمالك المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى النسخة المقبلة، بعد فوزه على الإسماعيلى اليوم، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، وبذلك سيشارك بيراميدز فى الكونفدرالية.

احتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما حصد الثلاث نقاط أمام الإسماعيلى اليوم، ليصل للنقطة 72، متفوقًا على بيراميدز بفارق نقطتين ليحتل الأخير المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بعدما أنهى الأخير مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى ويتبقى للزمالك مباراة وحيدة أمام الأهلى يوم الأحد المقبل فى ختام بطولة الدورى ولن تؤثر على ترتيب البطولة.

وبهذه النتيجة يتأهل الأهلى والزمالك رسميًا للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، حيث أسفرت قرعة دور التمهيدى للبطولة الإفريقية، عن وقوع الأهلى بطل الدورى المصرى في مواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، بينما يواجه الزمالك وصيف الدورى المصرى فريق "ديكاداها" بطل الدورى الصومالى ومن المقرر أن يخوض ممثلى الكرة المصرية مباريات الذهاب خارج البلاد على أن تقام العودة هنا فى مصر، وسيكون الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.