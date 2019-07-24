شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي بطل الدوري.. رقص لاعبي الأحمر في غرف تغيير الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الأهلي داخل غرفة تغيير الملابس، بعد التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه حيث دخل اللاعبون في وصلة رقص احتفالاً باللقب.

توّج فريق الأهلي ببطولة الدوري رسميًا للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الأهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.