شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو: بطولة الدورى لن تكون الأخيرة لى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وليد أزارو مهاجم الأهلى، عن فرحته الغامرة بفوز الأهلى على المقاولون العرب بثلاثية، والتتويج بلقب الدورى رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

قال أزارو فى تصريحات تليفزيونية، إن بطولة الدورى لن تكون الأخيرة له مع الفريق، وأنه مصر على حصد البطولات مع الأحمر.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

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فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.