شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 24 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 24 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها الفوز على الإسماعيلى واحتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى.

الزمالك يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ليحصد وصافة الدورى

حقق فريق الزمالك فوزا معنويا على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصيده إلى 72 نقطة فى المركز الثانى للدورى ويتأكد مشاركته بدورى الأبطال الأفريقى العام المقبل بعدما تخطى بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة، تقدم محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 بعدما تعرض التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك للعرقلة من أحمد أيمن ظهير الدراويش ، وتعادل الناميبى شيلونجو للإسماعيلى فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وفى الشوط الثانى نجح أحمد سيد زيزو فى إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 47 وأضاف عمر السعيد الهدف الثالث. خالد جلال يمتنع عن حضور المؤتمر الصحفى بعد وصافة الدورى امتنع خالد جلال المدير الفنى للزمالك عن حضور المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه بعد مواجهة الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى وفاز الزمالك على نظيره الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements ضمن الزمالك المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى النسخة المقبلة، بعد فوزه على الإسماعيلى اليوم، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، وبذلك سيشارك بيراميدز فى الكونفدرالية، احتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما حصد الثلاث نقاط أمام الإسماعيلى اليوم، ليصل للنقطة 72، متفوقًا على بيراميدز بفارق نقطتين ليحتل الأخير المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بعدما أنهى الأخير مبارياته فى النسخة الحالية بالدورى ويتبقى للزمالك مباراة وحيدة أمام الأهلى يوم الأحد المقبل فى ختام بطولة الدورى ولن تؤثر على ترتيب البطولة. رسمياً.. الزمالك يشارك فى دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز بالكونفدرالية

محمد إبراهيم يعلن الرحيل عن الزمالك: أنا ماشى

أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك إنه اتخذ قرار الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب نهاية مواجهة الإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز. وقال محمد إبراهيم فى تصريحات خاصة بعد مباراة الإسماعيلي التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3/1: "أنا ماشى خلاص، وعندى عروض عديدة سأقوم بدراستها".

الزمالك يستعد للقمة بدون راحة بعد وصافة الدورى

رفض الجهاز الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ويستأنف الزمالك تدريباته في السابعة من مساء الغد على ملعب النادي استعدادا للمباراة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل.