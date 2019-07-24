سوبر كورة.. خلاص هتنزل المرة دى.. 5 زملكاوية تحدوا الجميع وتوجوا الأبيض بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الأهلى بطولة الدورى للمرة الـ 41 فى تاريخه عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ولكن تأتى المفارقة فى حسم الاهلى للدورى تصريحات بعض النجوم اللذين ينتمون للزمالك فى وقت سابق بأن الأهلى غير قادر على حسم الدورى بالموسم الحالى وأن الدرع سيتوجع لميت عقبة.
ونسلط الضوء فى السطور التالية على أبرز تصريحات نجوم الزمالك عن الدورى.
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