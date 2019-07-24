شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل الدوري.. رمضان صبحى: خماسية صن داونز سر التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى لاعب الأهلى، أنه كان لابد من تحقيق بطولة للفريق هذا الموسم، لأن الفريق يضم لاعبين رجال وعلى قدر المسئولية.

قال صبحى فى تصريحات تليفزيونية، إنه بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، تعاهد اللاعبون على ضرورة الفوز بالدورى هذا الموسم وإهدائه للجماهير.

وتوّج فريق الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.