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حسام عاشور يعادل الزمالك في عدد مرات التتويج بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز حسام عاشور قائد فريق الاهلي ، رقمه القياسي ليكون الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك حتى الآن 35 لقبًا، آخرهم بطولة في الموسم الحالي (2018-19) التي تُوج بها 12 مرة ليساوي نادي الزمالك في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري .

وتمكن الاهلي في حسم بطولة الدوري لهذا الموسم بعد الفوز علي المقاولون العرب بثلاثية نظيفة في الجولة الـ 33 من زمن البطولة .

حسام عاشور، الذي أتم عامه الثالث والثلاثون في شهر مارس الماضي، بدأ مسيرته مع الأهلي وهو في سن 17 عامًا، ويسعى حاليا إلى أن يكون أكثر لاعبي العالم إحرازا للبطولات.

بطولات حسام عاشور

الدوري المصري     12 مرة (2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08، 2008-09، 2009-10، 2010-11، 2013-14، 2015-16، 2016-17، 2017-18- 2018-19)

 

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السوبر المصري      9 مرات (2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015، 2017، 2018)

 

دوري أبطال إفريقيا 5 مرات (2005، 2006، 2008، 2012، 2013)

 

السوبر الإفريقي       5 مرات (2006، 2007، 2009، 2013، 2014)

 

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