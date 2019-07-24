شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: خدنا "ألذ" بطولة دورى "يا بيه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، سعادته الكبيرة بالفوز بدرع الدورى العام رقم 41، موجها الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية، :" حققنا الفوز بألذ دورى وليس أصعب دورى"، معلقا:" خدنا ألذ دورى يا بيه".

تابع :" توقعت الفوز بالدورى يوم 24 يناير الماضى، وكنا متخلفين عن المتصدر حينها بـ14 نقطة، ولكن بالعزيمة والإصرار حققنا ألذ دورى فى تاريخنا".

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

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ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.