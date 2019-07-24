الزمالك يستعد للقمة بدون راحة بعد وصافة الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ويستأنف الزمالك تدريباته في السابعة من مساء الغد على ملعب النادي استعدادا للمباراة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وفاز الزمالك على نظيره الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فقد الزمالك فرصه فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز بعدما فاز الأهلى على المقاولون العرب، ليُعلن تتويجه باللقب رسميًا بالنسخة الجارية للمرة 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.

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وبعد فوز الزمالك على الإسماعيلى وفوز الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 3 / 1، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأحمر الذى تصدر الدورى برصيد 77 نقطة، بعدما خاض الأبيض 33 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهزم فى 3 مواجهات، فيما سجل 65 هدفًا واستقبل 30 هدفًا.