شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين "سنة أولي" فوز بالدوري مع الأهلي..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن النادي الاهلي من حسم بطولة الدوري لموسم 2018- 2019 ، بعد الفوز علي المقاولون العرب في الجولة الـ 33 من زمن البطولة ، ليصل الي 41 تتويج ببطولة الدوري.

وتشهد قائمة النادي الاهلي، تتويج 8 لاعبين لأول لبطولة الدوري مع المارد الاحمر .. ونرصد هؤلاء اللاعبين في السطور التالية ..

ناصر ماهر

يشارك ناصر ماهر لأول مرة مع الاهلي لهذا الموسم ، بعد عودته من الإعارة لصفوف المارد الأحمر قادما من سموحة.

حسين الشحات

الدوري 41 ، يسجل الظهور الأول لحسين الشحات فى القمة باعتبار أن اللاعب انضم للأهلى فى الانتقالات الشتوية الماضية.

جيرالدو

الأنجولى جيرالدو دا كوستا سجل مشاركته الأولى في سجل بطولات الدوري مع الاهلي بعد ما انضم للأحمر فى يناير الماضى.

ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم والقادم للأهلى من سموحة ساهم في تحقيق مشاركته الأولى مع المارد الاحمر علي التتويج لأول مرة لبطولة الدوري له.

Advertisements

أحمد علاء

سجل أحمد علاء مدافع الأهلى اسمه لأول مرة في سجل الفوز ببطولة الدوري مع المارد الاحمر .

حمدى فتحى

حمدى فتحى انضم للأهلى فى يناير الماضى من إنبي، ويحرز لبطولة الدوري لأول مرة .

محمود وحيد

محمود وحيد المنضم في يناير الي الاهلي من المقاصة ، دخل سجل الفائزين ببطولة الدوري مع المارد الأحمر لأول مرة .

رغم اصابته بقطع في الرباط الصليبي ، الا انا محمد محمود لاعب الاهلي الجديد المنضم من وادي دجلة ، ساهم في تسجيل اول بطولة له مع الفريق الاحمر.

محمد محمود