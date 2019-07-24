اخبار الرياضه

8 لاعبين "سنة أولي" فوز بالدوري مع الأهلي..تعرف عليهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين "سنة أولي" فوز بالدوري مع الأهلي..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تمكن النادي الاهلي من حسم بطولة الدوري لموسم 2018- 2019 ، بعد الفوز علي المقاولون العرب في الجولة الـ 33 من زمن البطولة ، ليصل الي 41 تتويج ببطولة الدوري.

وتشهد قائمة النادي الاهلي، تتويج 8 لاعبين لأول لبطولة الدوري مع المارد الاحمر .. ونرصد هؤلاء اللاعبين في السطور التالية ..

ناصر ماهر

يشارك ناصر ماهر لأول مرة مع الاهلي لهذا الموسم ، بعد عودته من الإعارة لصفوف المارد الأحمر قادما من سموحة.

6f84db096f.jpg

 

حسين الشحات

الدوري 41 ،  يسجل  الظهور الأول لحسين الشحات فى القمة باعتبار أن اللاعب انضم للأهلى فى الانتقالات الشتوية الماضية.

 

1a542bbd87.jpg

 

جيرالدو

الأنجولى جيرالدو دا كوستا سجل مشاركته الأولى في سجل بطولات الدوري مع الاهلي بعد ما انضم للأحمر فى يناير الماضى.

e7e96d63f2.jpg

 

ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم والقادم للأهلى من سموحة ساهم في تحقيق مشاركته الأولى مع المارد الاحمر علي التتويج لأول مرة لبطولة الدوري له.

Advertisements

3fb850bcbd.jpg

 

أحمد علاء

سجل أحمد علاء مدافع الأهلى اسمه لأول مرة في سجل الفوز ببطولة الدوري مع المارد الاحمر .

8c4a11ad0c.jpg

 

حمدى فتحى

 حمدى فتحى انضم للأهلى فى يناير الماضى من إنبي، ويحرز لبطولة الدوري لأول مرة .

51ef2becfd.jpg

 

محمود وحيد

 محمود وحيد المنضم في يناير الي الاهلي من المقاصة ، دخل سجل الفائزين ببطولة الدوري مع المارد الأحمر لأول مرة .

49afe664be.jpg

 

رغم اصابته بقطع في الرباط الصليبي ، الا انا محمد محمود لاعب الاهلي الجديد المنضم من وادي دجلة ، ساهم في تسجيل اول بطولة له مع الفريق الاحمر.

 

d3f4a5f7bd.jpg

محمد محمود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 لاعبين "سنة أولي" فوز بالدوري مع الأهلي..تعرف عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا