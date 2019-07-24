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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

فيما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة ليشارك في دوري ابطال افريقيا للموسم القادم .


جدول الدوري

 

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