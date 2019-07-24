محمد إبراهيم يُعلن قراره بالرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف محمد إبرهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قراره بالرحيل عقب خوض لقاء القمة المقبل أمام الأهلي المقرر له يوم الأحد في ختام المسابقة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية بعد فوزهم أمام الإسماعيلي اليوم الأربعاء:"قرار رحيلي نهائي ولا رجعة فيه، وأتمنى التوفيق للزمالك في الفترة المقبلة".

وأشار محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إلى أنه لديه العديد من العروض في الفترة الحالية سيُفاضل بينها لاختيار أنسبها في الفترة المقبلة.

وأتم إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أن الفريق كان يسعى لتحقيق الدوري لإسعاد الجماهير :"ولكن قدر الله وما شاء فعل".