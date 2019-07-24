"خدنا الدوري يا بيه".. أول تعليق من عبد الحفيظ بعد التتويج بالنجمة رقم 41

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه تحمل ما لا يتحمله بشر من اهانات وتشكيك ليرد فى الملعب ويتوج ببطولة الدوري بعد أن كان الفارق 12 نقطة مع صاحب المركز الأول.

وأضاف سيد عبد الحفيظ لقناة نادي :" المنافسة كانت لذيذة واستطيع أن أقول إنه ألذ دوري ".

وواصل " أبارك لجماهير الأهلي الفوز وبشكل شخصي مسامح من تجاوز ضدي، خدنا الدوري يا بيه ".

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وأنهى :" سنحتفل اليوم ثم نبدأ فى التركيز فيما هو قادم لأن هذا قدرنا".

وتوج الأهلي بالدوري رقم 41 بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1 ليرتفع رصيده إلي 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي فاز بنفس النتيجة على الإسماعيلي ليضمن المركز الثاني.