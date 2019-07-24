مدرب الإسماعيلي: قلة الخبرة تسببت في هزيمتنا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث محمود جابر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، عن الهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قال جابر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك للزمالك، يستحق الفوز، لعبنا بشكل جيد الشوط الأول، ولكن قلة الخبرة تسببت في تغيير الأمور بالشوط الثاني وهزيمتنا".

وأتم جابر حديثه بقوله:"أدائنا كان قويًا اليوم ردًا على اتهامات التفويت، ننظر لفريقنا فقط، والتدعيمات التي نحتاجها" وعن إمكانية انتقال محمد عواد للزمالك قال: "لا أريد التعليق على ذلك".

وكان الإسماعيلي قد هُزم بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.