بعد معادلة رقم الزمالك.. ماذا يفصل حسام عاشور عن حلم "الأكثر تتويجا في العالم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

"أريد أن أصبح الأكثر تتويجا في العالم" هكذا تحدث حسام عاشور قائد النادي الأهلي، في معسكر إسبانيا، عن حلمه قبل إنهاء مسيرته في ملاعب كرة القدم بعد عدة أعوام.

وتوج حسام عاشور مساء اليوم، الأربعاء، بالدوري رقم 12 فى تاريخه معادلاً رقم الزمالك ومحققا البطولة البطولة الـ 35 في تاريخه.

حسام عاشور، الذي أتم عامه الثالث والثلاثون في شهر مارس الماضي، بدأ مسيرته مع الأهلي وهو في سن 17 عامًا، ويسعى حاليا إلى أن يكون أكثر لاعبي العالم إحرازا للبطولات.

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ويعد عاشور الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الأهلي، حيث يملك حتى الآن 35 لقبًا.

أما البرازيلي داني ألفيس (36 عاما) هو أول لاعب في التاريخ يتحصل على 40 لقبًا في مسيرته الرياضية، بعد تتويجه مع السيليساو بلقب كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام حسام عاشور لتعزيز سجله في الموسم الجاري (2018-19) خلال بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد تبخر آمال التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وبالتالي يفصل "المسمار" 5 ألقاب حاليا عن معادلة الرقم القياسي لداني ألفيس، الذي أعلن قبل أيام رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلقى اللاعب أكثر من عرض لضمه هذا الصيف.