عاشور يبكي بعد التتويج بالدوري: من انتقدونا أين هم الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

بكى حسام عاشور قائد الأهلي ومراسل قناة الأحمر شريف شعبان أثناء حوار على الهواء بعد تتويج الأهلي باللقب.

وقال حسام عاشور إن لاعبي الفريق سطروا تاريخا بالفوز ببطولة الدوري الأطوال في التاريخ والتي امتدت لسنة كاملة.

وأضاف "قللتم من الأهلي منذ 6 أشهر، وأن النادي الأهلي في المنطقة الدافئة، أين أنتم الآن؟" . ليبكي ومعه مراسل الأهلي.

وأكمل عاشور: "تعودنا على البطولات في النادي الأهلي، والطبيعي أن نتوج بالدوري".

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ووجه رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي: "لعيبتك رجالة".

وفاز الأهلي على حساب المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الـ33 للدوري، ليرفع الأحمر رصيده لـ77 نقطة بفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثاني بـ72 نقطة.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الرابعة على التوالي، ورقم 41 في تاريخه.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في الجولة المقبلة والأخيرة من بطولة الدوري يوم الاحد المقبل، في ختام موسم 2018 - 2019.