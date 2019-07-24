10 لاعبين ومدربين يتوّجون بالدوري للمرة الأولى مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ضمن النادي الأهلي تتويجه بلقب الدوري بعد فوزه على نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي بفوزه بثلاثية أمام المقاولون رفع رصيده إلى النقطة 77 في صدارة البطولة ليرفع الفارق بينه وبين الزمالك، الوصيف لـ 5 نقاط قبل مباراة أخيرة بالبطولة ستجمع الفريقين.

ولا يُعد اللقب هو الأول للنادي الأهلي بل الـ 41 ولكنه بالنسبة لـ 10 لاعبين هو الأول وهم:

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ياسر إبراهيم، الذي تعاقد معه الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي سموحة، وكذلك لأحمد علاء الذي قدم للأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية من نادي الداخلية، بالإضافة إلى محمود وحيد الذي انضم للأهلي قادمًا من صفوف مصر المقاصة في الانتقالت الشتوية الماضية، وحمدي فتحي القادم للأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف إنبي.

ورغم غياب محمد محمود، الذي انضم لصفوف الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية من نادي وادي دجلة، وكذلك رغم رحيل ساليف كوليبالي في الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن البطولة ستُحسب له، بالإضافة إلى جيرالدو الذي انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويُعد اللقب هو الأول لحسين الشحات، مع الأهلي بعد انضمامه لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي العين الإماراتي في الانتقالات الشتوية الماضية ومصطفى شوبير حارس الأهلي الشاب.

ويُعد أيضًا اللقب هو الأول للمدير الفني لاسارتي، وكذلك سابقه الفرنسي باتريس كاريترون الذي رحل عن تدريب الفريق بعد خسارة الفريق بطولة كأس أمم أفريقيا.