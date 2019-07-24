محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: لم يكن إهدار المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لفرصة مؤكدة أمام المقاولون العرب بطريقة غريبة سابقة لهداف الدوري الموسم الماضي بل تأتي ضمن مسلسل إهدار اللاعب للفرص السهلة التى نال بسببها انتقادات لاذعة من جماهير ناديه. أزارو الذى اختاره حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لتعويض غياب المهاجم الإيفواري الهارب سليماني كوليبالي استطاع الفوز بلقب هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 17 هدفاً ومع ذلك اشتهر اللاعب بإهدار الفرص السهلة وخاصة الإنفرادات. وتأتي مباراتي الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 فى مقدمة المباريات التى أهدر خلالها المغربي الفرص حيث إنه أهدر ثلاثة فرص مؤكدة بواقع فرصتين فى الذهاب والإياب فيما أهدر فرصتين بذهاب نهائي النسخة قبل الماضية من نفس البطولة أمام الترجي. وأهدر أزارو ثلاثة فرص بمباراتي بيراميدز فى الدور الأول والثاني وانفراداً بمواجهة الزمالك بالإضافة إلى اهداره بمباراة الوصل الإماراتي الذى أخرج الأهلي من البطولة العربية ورحل بعدها مباشرة الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للأحمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر الانفراد الـ 23 .. أزارو يهدر فرصة لا تضيع أمام المقاولون (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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