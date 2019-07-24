بالمواعيد.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال بعد تتويج الأحمر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حسم الزمالك مقاعد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بعدما انتصر على الإسماعيلي وحسم المركز الثاني في الدوري الممتاز لصالحه.

وبعد حسم الزمالك للمركز الثاني، وحسم الأهلي للقب تأكد صعود ثنائي قمة جدول الترتيب إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما سيشارك بيراميدز في الكونفدرالية بأول ظهور أفريقي للفريق، إضافة إلى النادي المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.

ويلعب الأهلي بطل الدوري الممتاز المصري، أمام "اطلع برا" بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي من دوري الأبطال، وفي المقابل سيخوض الزمالك نفس المرحلة أمام ديكاديها الصومالي، وسيكون لقاء الذهاب خارج البلاد، والعودة في مصر.

أما الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) فالنسبة للأهلي سيكون أمام الفائز في مواجهة كانو سبورت أكاديمي (غينيا الاستوائية)، أمام ميكيلي إنتارتا الإثيوبي، ويقام لقاء الذهاب على أرض المنافس، فيما سيكون لقاء العودة في مصر.

ويلعب الزمالك في حال تأهله إلى دور الـ32 أمام الفائز من "ال بي ار سي أويلرز" الليبيري أمام جينيراثيون فوت السنغالي، وسيكون لقاء الذهاب على ملعب الفريق المنافس، فيما سيقام لقاء العودة في مصر.

وسيتم اعفاء بيراميدز في أول الظهور في الدور المتهيدي من الكونفدرالية، على أن يواجه في دور الـ32 الفائز من موجاديشيو الصومالي وماليندي التنزاني، ويقام لقاء الذهاب خارج مصر، على أن يكون العودة في مصر.

المصري هو النادي الوحيد المعلوم مصيره بين كافة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، حيث يواجه في الدور التمهيدي فريق إيتوال دو كونجو، الكونغولي، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر، والعودة في الكونغو.

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ويلعب المصري في حال تأهله أمام الفائز من شبابك بلوزداد الجزائري، وكوتون تشاد التشادي، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر، والعودة خارج الأرض.

مواعيد المباريات

الدور التمهيدي الأول:

مباراة الذهاب: 9 إلى 11 أغسطس.

مباراة العودة: 23 إلى 25 أغسطس.

الدور التمهيدي الثاني:

مباراة الذهاب: 13 إلى 15 سبتمبر.

مباراة العودة: 27 إلى 29 سبتمبر.