عدسة الخليج 365 ترصد.. فرحة حسين الشحات بهدفيه في شباك المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل حسين الشحات هدفين للنادي الأهلي في شباك المقاولون، ليقود فريقه للفوز على ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ33 للدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وتوج الاهلي ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخه، بعد رفع رصيده لـ77 نقطة، مبتعدا عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام الموسم.