محمد اسماعيل - القاهرة - سجل حسين الشحات هدفين للنادي الأهلي في شباك المقاولون، ليقود فريقه للفوز على ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ33 للدوري، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.
وتوج الاهلي ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخه، بعد رفع رصيده لـ77 نقطة، مبتعدا عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.
ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر عدسة الخليج 365 ترصد.. فرحة حسين الشحات بهدفيه في شباك المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.