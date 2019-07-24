عمر السعيد يؤمن تقدم الزمالك بهدف ثالث في مرمى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سجل عمر السعيد، لاعب الزمالك هدف فريقه الثالث في مباراتهم أمام الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري في الدقيقة 59.

الزمالك تقدم مبكرًا في الدقيقة 14 عن طريق ركلة جزاء سددها محمود علاء قبل أن يستغل شيلونجو تمريرة زيزو الخاطئة ليتعادل للدراويش قبل أن يُصحح زيزو خطأه بهدف مبكر في الدقيقة 47.

وبانتهاء المباراة بهذه النتيجة سيرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 72 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري متخطيًا بيراميدز، الذي سيصبح ثالثًا ومن ثمّ يتواجد الزمالك بدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.